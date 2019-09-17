مفاجأة, في, صناديق, الاقتراع:, مصوتون, وصلوا, ليتفاجئوا, بوجود, مهرجين, ومفعلي, اطفال*,

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قام النائب د. يوسف جبارين بالإدلاء بصوته في حيّ الجبارين في أم الفحم، وذلك برفقة...
جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي 2019: إبتداءًا من ساعات...
علم مراسل الصنارة نت من لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة التصويت في انتخابات...
ادلى النائب د.احمد الطيبي صباح اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات الكنيست ال...
قامت صباح اليوم النائبة هبة يزبك من القائمة المشتركة، بالتوجه الى مدرسة بئر...
ادلت صباح اليوم الثلاثاء السيدة ام ابراهيم معينة شليوط 90 عاما بصوتها برفقة نجلها...
شهدت صناديق الاقتراع في عرابة في ساعات صباح اليوم اقبالا ضعيفا . حيث بلغ عدد...
برفقة زوجته وابنه أدلى صباح اليوم الثلاثاء المرشّح الثاني في القائمة المشتركة،...
قام النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالادلاء بصوته في مدينة حيفا صباح...