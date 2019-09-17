الشرطة - الانتخابات تجري بانتظام وما من مشاكل تذكر

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي 2019: إبتداءًا من ساعات الصباح الباكر ، نشرت شرطة إسرائيل قواتها بشكل مكثف في مراكز التصويت والإقتراع المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، من أجل الحفاظ على النظام والأمن وضمان سريان العملية الديمقراطية بشكل طبعي ووفقًا للقانون.إلى جانب نشر الآلاف من أفراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود في الميدان في مناطق مراكز الاقتراع ، تعمل الشرطة على معالجة الأحداث الميدانية الروتينية بما فيها ضمان امن وسلامة مئات الآلاف من المسافرين الذين من المتوقع أن يزوروا مواقع الترفيه والحدائق العامة والشواطئ والطرق كون اليوم يوم عطلة.هذا وتم نشر افراد قسم المرور والدوريات في جميع أنحاء الدولة للعمل على تنظيم وتوجيه حركة المرور على الطرق، وتوفير خدمات الشرطة المثلى للمواطنين.*حتى الآن، لم تسجل أي أحداث غير عادية ولم تحدث أي أحداث تقضي بتدخل الشرطة وعلاجها فيما يتعلق بالانتخابات، باستثناء الحالات الفردية والخاصة التي يجري التحقيق فيها والتعامل معها في هذا الوقت.*أغلقت الشرطة مركز اقتراع فيد مدينة ام الفحم إثر الإخلال بالنظام، بعد تلقي بلاغ قبل وقت قصير عن قيام أحد المراقبين في مركز الاقتراع بتصوير المواطنين في المكان، حيث تم إخراجه من المكان على يد أفراد الشرطة فتجمهر بعض السكان في المكان. هذا وتم إغلاق صندوق الاقتراع اثر تحسب لاندلاع اعمال عنف حتى انتهاء معالجة الشرطة للحادثة.كما وتعالج الشرطة حادثة عبث بالنظام اخرى في مركز اقتراع في أريئيل.*قوات معززة من الشرطة العلنيةوالسرية ستواصل عملها في مراكز الاقتراع والمناطق المحيطة بها طوال اليوم، كل ذلك لضمان سير الانتخابات بشكل ديموقراطي وقانوني، وبهدف للحفاظ على النظام وامن وسلامة المواطنين*.