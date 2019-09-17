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لجنة الانتخابات - نسبه التصويت حتى االساعه العاشره 15%



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



علم مراسل الصنارة نت من لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة التصويت في انتخابات الكنيست ال 22 حتى الساعة 10 صباحت بلغت 15%.



ومن المتوقع ان ترتفع النسبة مع ساعات بعد ظهر اليوم الثلاثاء .




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