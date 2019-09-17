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برفقة عائلته - الطيبي يدلي بصوته ويؤكد :" نثق بوعي شعبنا".



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ادلى النائب د.احمد الطيبي صباح اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات الكنيست ال 22.



واكد الطيبي وشدد على وعي المجتمع العربي كافة مشيرا الى ان هذه الانتخابات مصيرية وان على كل مواطن ان يخرج ويصوت ويدعم القائمة المشتركة .




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