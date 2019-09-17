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الناصرة - هبة يزبك تدلي بصوتها وتدعو لتكثيف التصويت للمشتركة



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 قامت صباح اليوم النائبة هبة يزبك من القائمة المشتركة، بالتوجه الى مدرسة بئر الامير في الناصرة والادلاء بصوتها.



 ودعت يزبك الجميع بالخروج والتصويت للقائمة المشتركة والتأثير. 




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