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صورة - ام ابراهيم - معينة شليوط (90 عاما) من شفاعمرو تصوت وترد على نتنياهو



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ادلت صباح اليوم الثلاثاء السيدة ام ابراهيم معينة شليوط 90 عاما  بصوتها برفقة نجلها الكاتب زياد شليوط .



حيث اكدت بأن خطوتها في الحضور هو حقها الديموقراطي وردا على عنصرية نتنياهو..

لك الصحة والعافية ام ابراهيم




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