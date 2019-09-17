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صور - اقبال ضعيف على التصويت في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهدت صناديق الاقتراع في عرابة في ساعات صباح اليوم اقبالا ضعيفا .



حيث بلغ عدد المصوتين في صندوق عدده ٧٠٠ فقط ٢٠ .


ومن المتوقع ارتفاع نسبة التصويت في ساعات الظهر




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