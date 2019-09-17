وناشد شحادة جمهور المصوتين بالتوافد الى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت وتكثيف الدعم للقائمة المشتركة .

برفقة زوجته وابنه أدلى صباح اليوم الثلاثاء المرشّح الثاني في القائمة المشتركة، الدكتور امطانس شحادة يدلي بصوته في عسفيا ".

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