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د. امطانس شحادة يدلي بصوته في عسفيا ": شدو الهمة " .



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



برفقة زوجته وابنه أدلى صباح اليوم الثلاثاء المرشّح الثاني في القائمة المشتركة، الدكتور امطانس شحادة يدلي بصوته في عسفيا ".


وناشد شحادة جمهور المصوتين بالتوافد الى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم في التصويت وتكثيف الدعم للقائمة المشتركة .




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