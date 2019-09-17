رئيس, المشتركة, عودة, يدلي, بصوته, :, شعبنا, وطني, وشجاع, وقادر،, سيعزّز, من, مكانته, ويساهم, بإسقاط, نتنياهو,

قام النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالادلاء بصوته في مدينة حيفا صباح اليوم داعيًا الجمهور العربي والقوى الديمقراطية اليهودية للذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة:" هم يفرضون علينا أن نكون مواطنين درجة ب ممنوع نكون بإرادتنا مصوتين درجة ب ممنوع نصوت أقل من المعدّل العام يجب أن نكون مصوتين درجة أ بالطريق الى أن نكون مواطنين درجة أ كما يليق بأهل البلاد الأصليين."واضاف عودة:" شعبنا وطني وشجاع وقادر قادر وباستطاعته المساهمة باسقاط نتنياهو ووزرائه العنصريين، وتعزيز مكانته. شعبنا سيفعلها."