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صور - عايدة توما تصوت للقائمة المشتركة برفقة حفيديها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



برفقة احفادها ادلت النائب عايدة توما في مدينة عكا صباح اليوم صوتها للقائمة المشتركة في انتخابات الكنيست ال 22.




وتوجهت توما لجمهور الناحبين العرب بالخروج للتصويت ودعم القائمة المشتركة مشيسرة الى ان رفع نسبة التصويت من شأـنه ان يدفع بنا كمواطنين عرب الى تحقيق انجاز كبير.




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