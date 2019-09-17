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صور - اقبال على صناديق الاقتراع في الناصرة



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تشهد مدينة الناصرة منذ ساعات الصباح الباكر اقبالا على صناديق الاقتراع في جيمع الاحياء .


ومن ساعات الظهيرة يتوقع ان ترتفع نسبة التصويت ونسبة الاقبال على صناديق الاقتراع .





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