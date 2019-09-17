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بسبب الانتخابات - طوق أمني على الضفة الغربية لمدة 24 ساعة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بسبب الانتخابات، فرض عند منتصف الليلة الفائتة ولمدة اربع وعشرين ساعة طوق أمني شامل على الضفة الغربية .


 وأغلقت المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة. 

ولن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية الطارئة، شريطة ان يصادق على ذلك مصادقة منسق اعمال الحكومة في المناطق.




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