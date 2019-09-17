بسبب الانتخابات - طوق أمني على الضفة الغربية لمدة 24 ساعة

بسبب الانتخابات، فرض عند منتصف الليلة الفائتة ولمدة اربع وعشرين ساعة طوق أمني شامل على الضفة الغربية .

وأغلقت المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة.ولن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية الطارئة، شريطة ان يصادق على ذلك مصادقة منسق اعمال الحكومة في المناطق.