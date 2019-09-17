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الآلاف من نشطاء المشتركة يتواجدون حول صناديق الاقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




منذ ان فُتحت صناديق الاقتراع اليوم الساعة السابعة صباحًا شهدت البلدات العربية والمدن المختلطة حضورًا كبيرًا لنشطاء المشتركة.

حيث يتواجد الآلاف من نشطاء المشتركة من كوادر أحزاب ومتطوعين بين صناديق الاقتراع وبالقرب من المؤسسات الحكومية التي تحوي على صناديق.

وكما علمنا فإن هؤلاء الشباب سيتواجدون طيلة ساعات التصويت لبث اجواء ايجابية أثناء التصويت والحفاظ على النظام.

ومنذ فتح الصناديق هناك تواجد وحركة كبيرة لنشطاء المشتركة أيضًا في شوارع العديد من البلدات العربية.

وقد صرّح المسؤولون التنظيميون في القائمة المشتركة أن هذا التواجد والحضور بدأ التخطيط له والعمل عليه منذ فترة لبث الشعور بالأمان لدى الأخوة والأخوات من جمهور المصوتين.




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