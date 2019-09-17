ام الفحم - توقعات بارتفاع نسبة التصويت مع ساعات الظهيرة

بحيث تشهد الساعة الاولى من الانتخابات اقبالا ضعيفا في مدينة ام الفحم ومن المتوقع ان تتنشط حركة الشارع والتصويت بعد ساعات الظهيرة.

افتتحت صباح اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست ال 22 في البلاد..

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