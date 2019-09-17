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فوز بيتي اول لابناء سخنين على كفر قاسم 1:2



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزه البيتي الاول على استاد الدوحة امام فريق النادي الرياضي كفر قاسم بعد ان انتهى الشوط الاول بتفوق ابناء سخنين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة سجله اللاعب موتي ملكا .



الشوط الثاني قدم الفريقان اداء افضل من خلال الهجمات المكثفة من قبل الفريقين استطاع لاعب كفر قاسم يردين كوهن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال 52 وفي الدقيقة ال 75 استطاع اللاعب البديل بهجت بشير تسجيل هدف الفوز, كما وشهد الشوط الثاني اهدارات للاعب كفر قاسم كادت معادلة النتيجة وانتهت المباراة بفوز بيتي لابناء سخنين بهدفين مقابل هدف .




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