فوز, بيتي, اول, لابناء, سخنين, على, كفر, قاسم, 1:2,

كلمات متعلقةفوز, بيتي, اول, لابناء, سخنين, على, كفر, قاسم, 1:2,
انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...
انتزع المنتخب الفلسطيني، الخميس، أول ثلاث نقاط له في التصفيات الآسيوية المؤهلة...
في جلسة بين ادارة فريق مكابي الاخاء الناصرة ومدرب الفريق تال بنين اتفق الطرفان...
تم مؤخرا في اشبيلية الاسبانية , تتويج اللاعب ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية...
حقق فريق السباحه سخنين بسباق ال ٥٠ متر سباحة صدر في سباق نهائيات الدوله الذي اجري...
وقع اللاعب محمد بدارنة (ميدو) ابن ال23 عاما من سكان مدينة سخنين وقّع مؤخرا في فريق...
في سابقه فريدة من نوعها - تم توثيق رابطة عربلاوغرانا (رابطة مشجعين برشلونة في...
بحفل أرتقى الى اعلى المستويات أحتضنه متنزة وقاعات البردايس في كفر مندا تم تكريم ...
بعد التوقيع مع المدرب المجرب حنا فرهود , باشرت ادارة فريق الدرجة الثانية مكابي...
اجريت مطلع الاسبوع في مكاتب الاتحاد العام لكرة القدم قرعة مباريات الدرجات العليا...