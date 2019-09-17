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البيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد على وحدة وسيادة سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد البيان الختامي للقمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضه لتهويد الجولان والهجمات الإسرائيلية والنزعات الانفصالية.



وأوضح البيان أن القمة تناولت الوضع الراهن في سوريا، وراجعت التطورات التي حدثت عقب الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بمدينة "سوتشي" الروسية، يوم 14 فبراير 2019، مشيرًا إلى أن الأطراف الثلاثة جددت عزمها على تعزيز التنسيق وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينها.


واتفق رؤساء تركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاني، وروسيا، فلاديمير بوتين في اجتماعهم بأنقرة البارحة " الاثنين" على محاولة تخفيف التوترات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.


وأكد البيان أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية للبلد، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهود في هذا الصدد.


وأوضح أنه "تم رفض أي مبادرة لخلق واقع جديد في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا".




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