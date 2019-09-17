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مصرع الفتى فراج الغنامي (16 عاما) دهسا في النقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع الليلة الماضية فتى من قرية أبو القرينات في النقب متأثرا بجراح بالغة أصيب بها اثر تعرضه لحادث دهس في القرية اول امس الاحد.




 ويدعى المرحوم فراج الغنامي وعمره ستة عشر عاما.




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