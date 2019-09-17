مصرع, الفتى, فراج, الغنامي, (16, عاما), دهسا, في, النقب,

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شهدت صناديق الاقتراع في عرابة في ساعات صباح اليوم اقبالا ضعيفا . حيث بلغ عدد...
برفقة زوجته وابنه أدلى صباح اليوم الثلاثاء المرشّح الثاني في القائمة المشتركة،...
قام النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالادلاء بصوته في مدينة حيفا صباح...
برفقة احفادها ادلت النائب عايدة توما في مدينة عكا صباح اليوم صوتها للقائمة...
تشهد مدينة الناصرة منذ ساعات الصباح الباكر اقبالا على صناديق الاقتراع في جيمع...
بسبب الانتخابات، فرض عند منتصف الليلة الفائتة ولمدة اربع وعشرين ساعة طوق أمني...
منذ ان فُتحت صناديق الاقتراع اليوم الساعة السابعة صباحًا شهدت البلدات العربية...
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست ال 22 في البلاد.. ...
الثلاثاء 2019/09/17: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
انطلقت قبل قليل انتخابات الكنيست الثانية والعشرين. وفتحت مراكز الاقتراع...