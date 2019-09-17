فتح, مراكز, الاقتراع, وانطلاق, انتخابات, الكنيست, ال, 22,

انطلقت قبل قليل انتخابات الكنيست الثانية والعشرين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا، على أن تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلا.ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين وثلاثمئة وأربعة وتسعين الفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد احد عشر الفا ومائة وثلاثة وستين.وتخوض الانتخابات تسع وعشرون قائمة، علما بان الانتخابات الأخيرة خاضتها أربعون قائمة.وجاء من لجنة الانتخابات المركزية انه من لم يتسلم الإعلان للناخب من وزارة الداخلية، بإمكانها الاستفسار عن مركز الاقتراع الخاص به بواسطة التواصل مع مركز المعلومات التابع لها. ويعمل المركز في هذه الساعة، وغدا سيبدأ عمله الساعة السادسة صباحا.ورقم هاتف قسمه الناطق بالعربية 1800201092.واستذكرت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم انه لا حاجة في احضار الإعلان للناخب الى مركز التصويت، وانما يكفي الوصول مع بطاقة الهوية او رخصة سياقة او جواز سفر ساري المفعول.