تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-16 23:50:41 ‫البابا فرنسيس يستضيف الاجتماع التاريخي للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية |  2019-09-16 23:58:54 إسرائيل تستعد لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين |  2019-09-16 21:56:10 طليقة عمرو دياب : هذا ما أرسلته لي دينا الشربيني! |  2019-09-16 21:53:11 نشر نتائج أولية لتشريح جثة الاسير الفلسطيني بسام السايح |  2019-09-16 22:51:25 فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة |  2019-09-16 20:49:47 24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند |  2019-09-16 21:42:20 رئيس وأعضاء بلديّة باقة الغربيّة يتبنّون التّصويت للقائمة المشتركة‎ |  2019-09-16 20:48:05 الصين: خطوات اسرائيل الاحادية ستقود المنطقة الى الانفجار |  2019-09-16 20:46:55 النائب عيساوي فريج: كفى تضليلاً يا مشتركة، الضرورة الشرعية هي أن نحمي مستقبلنا وانفسنا‎ |  2019-09-16 19:45:19 رئيس بلدية كفر قاسم السابق المحامي نادر صرصور:القائمة المشتركة قائمتنا جميعا |  2019-09-16 17:11:11 اكثر من 100 الف مصوت سيتوجه غدا الى صناديق الاقتراع ضمن حملة "هاي المرة مصوتين" |  2019-09-16 17:09:04 جائزة القدس للإبداع والتميز تكرّم المبدعين المقدسيين في جامعة القدس |  2019-09-16 17:05:59 صوتنا أقوى من الكاميرات: ملصقات لحراك "نقف معًا" تملأ شوارع البلدات العربية |  2019-09-16 17:04:16 إغلاق الضفة ومعابر القطاع بدءا من منتصف الليلة |  2019-09-16 16:59:10 حفل شكر وتكريم لقدس الاب أمجد صبارة بمناسبة انهاء خدمته في الناصرة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليوناردو: وضع نيمار صعب لأنه يتحدث كثيرًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل كامل، على الرغم من أنه لعب بشكل طبيعي، وأنقذ الفريق أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وقال ليوناردو، خلال تصريحات لراديو "مونت كارلو" الفرنسي: "بما أن كل شيء انتهى، فنيمار لعب مباراة جيدة مع البرازيل، ثم عاد إلى التدرب معنا وتصرف بشكل جيد، وظهر بأداء مميز ضد ستراسبورج، وسجل هدفا مذهلا، وبدا الأمر مثل قصة بهوليوود".
وأضاف: "في نهاية المباراة، أدلى نيمار بتصريح جيد وكان صادقًا، والآن هو في باريس سان جيرمان ويُفكر في النادي".
وأوضح: "لا يمكننا القول إن كل شيء تم إصلاحه، لكنه لعب مباراة جيدة وكان محترفا للغاية، وهو ليس شابا سيئًا، ووجوده معنا يجعلنا أقوى".
وعن رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة، علق: "الأمر واضح للجميع، فالكل عرف الأمر وما كان يحدث".
واختتم: "نيمار ارتكب الأخطاء نعم، ووضعه مُعقد نعم، لكن لأنه نيمار ولأنه يتحدث كثيرًا".
ليوناردو: وضع نيمار صعب لأنه يتحدث كثيرًا




كلمات متعلقة

ليوناردو:, وضع, نيمار, صعب, لأنه, يتحدث, كثيرًا,

تابعونــا

24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند 24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند 2019-09-16 | 20:49:47

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لم يحسم بشكل نهائي موقف...

لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار 2019-09-16 | 15:00:44

برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم...

جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا 2019-09-16 | 15:00:04

تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8...

شاهدوا - بكاء رونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى شاهدوا - بكاء رونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى 2019-09-16 | 13:40:57

أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات...

زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان 2019-09-16 | 12:01:10

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار...

مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد 2019-09-16 | 10:08:06

حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم...

كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد 2019-09-16 | 08:29:07

واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد،...

بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي 2019-09-15 | 13:31:49

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني...

جوارديولا: ليس باستطاعتنا الفوز دائما جوارديولا: ليس باستطاعتنا الفوز دائما 2019-09-15 | 11:05:51

بدا مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، متقبلا لهزيمة فريقه المفاجئة أمام نورويتش...

مبابي مُنبهر بمقصية نيمار القاتلة مبابي مُنبهر بمقصية نيمار القاتلة 2019-09-15 | 09:41:08

وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رسالة قصيرة لزميله نيمار دا سيلفا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سحب الجنسية الاسرائيلية داعش الوزير درعي انضموا تنظيم ارهابي فؤاد عازم الطيبة البروفيسور مديرا قسم الاخصاب ايخيلوف فوز مناقصة طبيب مستشفى مدرسة الواصفية الناصرة مناسبة العام الدراسي احتفال ابتدائية يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره فيديو مفرق رهط شوكت سيارة حادث طرق مروع اصابات مفرق الجنوب سرطة سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج الناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمدمدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة مقبرة تدنيس كنيسة اللاتبن الناصرة تحطيم شواهد قبور مجهولين شعارات منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com