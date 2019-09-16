ليوناردو:, وضع, نيمار, صعب, لأنه, يتحدث, كثيرًا,

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل كامل، على الرغم من أنه لعب بشكل طبيعي، وأنقذ الفريق أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وقال ليوناردو، خلال تصريحات لراديو "مونت كارلو" الفرنسي: "بما أن كل شيء انتهى، فنيمار لعب مباراة جيدة مع البرازيل، ثم عاد إلى التدرب معنا وتصرف بشكل جيد، وظهر بأداء مميز ضد ستراسبورج، وسجل هدفا مذهلا، وبدا الأمر مثل قصة بهوليوود".وأضاف: "في نهاية المباراة، أدلى نيمار بتصريح جيد وكان صادقًا، والآن هو في باريس سان جيرمان ويُفكر في النادي".وأوضح: "لا يمكننا القول إن كل شيء تم إصلاحه، لكنه لعب مباراة جيدة وكان محترفا للغاية، وهو ليس شابا سيئًا، ووجوده معنا يجعلنا أقوى".وعن رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة، علق: "الأمر واضح للجميع، فالكل عرف الأمر وما كان يحدث".واختتم: "نيمار ارتكب الأخطاء نعم، ووضعه مُعقد نعم، لكن لأنه نيمار ولأنه يتحدث كثيرًا".