طليقة, عمرو, دياب, :, هذا, ما, أرسلته, لي, دينا, الشربيني!,

خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي”، المذاع على قناة دبي الفضائية كشفت الفنانة شيرين رضا عن رأيها في أغنية “يوم تلات” أحدث أغنيات طليقها الفنان عمرو دياب من ألبومه الجديد “أنا غير”.

وأعربت عن سعادتها بالأغنية، مؤكدة أن الكلمات جميلة جداً ومعبرة ودمها خفيف، أما عن السخرية التي تعرضت لها الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إنها سعدت بهذه التعليقات التي وصفتها بخفة الدم وأكدت أن أول من أرسل إليها تلك الكوميكس كانت دينا الشربيني.وقالت: “الأغنية حلوة ومعتقدش أن أي حد من المؤلف أو الملحن هيعرف إن الكلام ده كله هيحصل على الأغنية دي، الناس دمها خفيف الكوميكس اللي بيتعمل على الأغنية شربات”.