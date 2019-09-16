نشر, نتائج, أولية, لتشريح, جثة, الاسير, الفلسطيني, بسام, السايح,

كلمات متعلقةنشر, نتائج, أولية, لتشريح, جثة, الاسير, الفلسطيني, بسام, السايح,
استضافت جامعة القدس حفل تكريم جائزة القدس للإبداع والتميز للفائزين من أصحاب...
أعلنت السلطات الاسرائيلية، فرض طوق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع...
أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان الاوضاع في سجون الجنوب تشهد توتر شديد وتتجه نحو...
أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بخصوص قضية الشابة...
شنت طائرات اسرائيلية، الليلة سلسلة غارات على قطاع غزة. وذكرت وكالة الانباء...
اطلقت في الساعة الأخيرة ثلاث قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة الى النقب الغربي...
عثرت السلطات الامنية في البوسنة والهرسك اليوم الاثنين على جثمان شاب فلسطيني...
عثرت الشرطة شمال نابلس، صباح اليوم الاحد، على جثة المواطن بلال عبد ناجي معالي(38...
اغارت طائرات الجيش الإسرائيلي قبل منتصف الليلة، على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع...
أصيب مستوطنان، اليوم السبت، طعناً في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصارد محلية،...