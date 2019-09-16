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نشر نتائج أولية لتشريح جثة الاسير الفلسطيني بسام السايح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد معهد الطب العدلي في أبو كبير انه ما من خلفية جنائية وراء وفاة الاسير الأمني الفلسطيني بسام السايح. وفي بيان أصدره المعهد عصر اليوم جاء انه خلال تشريح الجثة، تم اكتشاف العديد من الاعراض المتعلقة بالمرض المزمن الذي كان يعانيه. ويذكر ان عملية التشريح اجريت بحضور اخصائي عن السلطة الفلسطينية بناء على طلب العائلة. 


وقد توفي السايح وهو من مدينة نابلس، عن عمر ناهز الـ 47 عاما، قبل حوالي أسبوع ونصف الأسبوع بعد ان تدهورت حالته الصحية بسبب هذا المرض وبالرغم من العلاجات التي خضع لها. ويتنظر المعهد النتائج المخبرية النهائية لتحديد سبب الوفاة.
نشر نتائج أولية لتشريح جثة الاسير الفلسطيني بسام السايح




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