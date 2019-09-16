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فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يُعد فيتامين E أحد أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من المواد المُضادة للأكسدة ودعمه للجهاز المناعي للجسم.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"العربية.نت" أن فيتامين E أحد الفيتامينات الهامة للبشرة، حيث يعزز هذا الفيتامين صحة الجلد ويساعد في الحفاظ على حيوية البشرة وترطيبها، خاصة أنه يعمل على منع جفاف البشرة وتشقق وجفاف الشفتين.
كما يعمل على حماية البشرة من الأشعة الضارة الفوق البنفسجية. ويمكن استخدام هذا الفيتامين بشكل موضعي من خلال الكريمات المرطبة والزيوت الموضعية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل التي تزيد من نسب فيتامين E داخل الغدد الدهنية مما يساعد في ترطيب البشرة بشكل مناسب خاصة في الكريمات المرطبة الخاصة بمحاربة الشيخوخة، وذلك لسرعة امتصاص فيتامين E في الجلد.



وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة على أهمية فيتامين E لنمو الشعر والوقاية من تساقطه، حيث يعمل فيتامين E على تنظيم الدورة الدموية في الجسم مما يساعد على تعزيز نمو الشعر بشكل أفضل. كما يعمل فيتامين E في القضاء على الجفاف مما يجعل نمو الشعر بشكل صحي.


مصادر فيتامين E الطبيعية:يمكننا الحصول على فيتامين E من خلال العديد من الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على نسب مناسبة من هذا الفيتامين للجسم، مثل البروكلي والخضراوات الورقية والسبانخ و المُكسرات، بالإضافة إلى بعض الزيوت مثل زيت بذر الكتان وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون.

وأكد دكتور مجدي أنه على الرغم من إمكانية حصولنا على هذا الفيتامين من خلال المكملات الغذائية إلا أن الحصول عليه من خلال المواد الطبيعية أفضل وذلك لاحتواء المصادر الطبيعية على 8 مركبات، إلا أن المكملات الغذائية تحتوي على مُركب واحد فقط من المركبات الطبيعية، ولذلك يجب الحرص على تناول المصادر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات لتعزيز المناعة وصحة البشرة.
ما هي أسباب نقص فيتامين E في الجسم؟كشف الدكتور مجدي أن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على نقص فيتامين E في الجسم، وهي الإصابة بأمراض سوء الامتصاص التي تجعل عملية امتصاص الجسم للفيتامينات عملية صعبة، بالإضافة إلى حساسية القمح التي تقلل من امتصاص الدهون مما يتسبب في نقص امتصاص الفيتامينات، ويساهم سوء التغذية الشديد في عدم قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات.




أعراض نقص فيتامين E في الجسم1_ يعمل نقص فيتامين E في الجسم على ضعف المناعة خاصة مع تقدم العمر.2_ تدهور الرؤية: حيث يسبب نقص فيتامين E في ضعف مستقبلات الضوء في شبكية العين وغيرها من خلايا العين.3_ الشعور بالتنميل: ذلك نتيجة عدم كفاءة الأعصاب وقلة قدرتها على نقل الإشارات العصبية بشكل سليم.4_ ضعف تكوين كريات الدم الحمراء الجديدة، مما يؤدي إلى انحلال الدم نتيجة تكسر أغشية كرات الدم الحمراء.
فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة




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