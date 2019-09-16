الصين:, خطوات, اسرائيل, الاحادية, ستقود, المنطقة, الى, الانفجار,

كلمات متعلقةالصين:, خطوات, اسرائيل, الاحادية, ستقود, المنطقة, الى, الانفجار,
استضاف قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الاجتماع الأول للجنة...
أغلقت سلطات الطيران الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المجال الجوي بالقرب من الحدود...
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، اليوم الاثنين، أنه لن...
أطلقت إيران ما يقرب من 12 صاروخ كروز وأكثر من 20 مسيرة من أراضيها في هجوم على منشآت...
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السفيرة د. امل عزمي...
أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه...
يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران الاثنين في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطته لضم جميع المستوطنات العبرية...
سلم سفير الأردن الجديد لدى قطر، زيد اللوزي، أوراق اعتماده للأمير تميم بن حمد آل...