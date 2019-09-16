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الصين: خطوات اسرائيل الاحادية ستقود المنطقة الى الانفجار



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 دعت الصين، إسرائيل إلى الحفاظ على أساس عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً معارضتها للإجراءات أحادية الجانب في المنطقة.جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة- تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أجزاء من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات العامة.وقالت يينغ: إن الصين تعارض الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تصعيد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، داعيةً إسرائيل إلى توخي الحذر والحفاظ على أساس عملية السلام في المنطقة.
الصين: خطوات اسرائيل الاحادية ستقود المنطقة الى الانفجار




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