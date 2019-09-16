النائب, عيساوي, فريج:, كفى, تضليلاً, يا, مشتركة،, الضرورة, الشرعية, هي, أن, نحمي, مستقبلنا, وانفسنا‎,

عقب النائب عيساوي فريج(ميرتس- المعسكر الديمقراطي) على ما يُنشر في الساعات الأخيرة من فتاوى مستهجنة على شبكات التواصل الإجتماعي تدعو للتصويت للقائمة المشتركة من منطلقات"ضرورة شرعية وواجب وطني وفلسطيني"!، بالقول:" الأولى تبكي والثانية تخجل، أصبح برلمان اسرائيل والدخول إليه ضرورة شرعية، واصبح واجباً وطنياً فلسطينياً، هذه هي لب مشكلتنا كمجتمع؛ التضليل، التحليل والتحريم، التخوين واستعمال الشعار الوطني للتضليل". وتساءل النائب فريج:" هل ستتحمل المشتركة نتائج الإنتخابات؟ هل ستتحمل مسؤولية هدم البيوت المقبلة واستمرار الإحتلال؟ هل بالفعل المشتركة بمركباتها وطريقة عملها سوف تمنع اليمين من التصاعد؟ ". وأضاف النائب فريج:" دخول الكنيست لا يكفي يا سادة!، لأن الشجاعة هي أن تقود التغيير بصدق وصراحة، أن تقول إن كنيست اسرائيل هو برلمان صهيوني، وان أموال الانتخابات صهيونية وان المدير والموظف ووو..يحملون فكراً صهيونياً، ولا تنسوا ان الضرورة الشرعية هي أن نحمي مستقبلنا وانفسنا وليس المزيد من التضليل".