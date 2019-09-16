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رئيس بلدية كفر قاسم السابق المحامي نادر صرصور:القائمة المشتركة قائمتنا جميعا



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انا الموقع ادناه المحامي نادر صرصور، رئيس بلدية كفر قاسم السابق واحد اعمدة تحالف " الشركاء " اعلن عن دعمي وتأييدي للقائمة المشتركة، برئاسة الرفيق والصديق ايمن عودة.ولهذا ادعو اهل بلدي جميعا وابناء تحالف الشركاء الى الخروج غدا الى صناديق الاقتراع ودعم وتأييد  والتصويت للمشتركة وشارتها " و ض ع م " لكي نحافظ على بقائنا في وطننا ، الذي ليس لنا وطن سواه، ولكي نسقط قانون القومية العنصرية وقانون  كامينتس الذي يحرمنا من حقنا في المسكن والمأوى.هذا واجبنا تجاة القائمة المشتركة القائمة الوطنية لشعبنا والقوى الدمقراطية اليهودية.واكرر دعوتي الى اهل بلدي وابناء تحالف " الشركاء "  لدعم المشتركة والتصويت غدا بكثافة " و ض ع م "والله ولي التوفيقابنكم

 المحامي نادر صرصور ، رئيس بلدية كفر قاسم السابق واحد قادة تحالف الشركاء ١٦/٩/٢٠١٩كفر قاسم
رئيس بلدية كفر قاسم السابق المحامي نادر صرصور:القائمة المشتركة قائمتنا جميعا




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