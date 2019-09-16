رئيس, وأعضاء, بلديّة, باقة, الغربيّة, يتبنّون, التّصويت, للقائمة, المشتركة‎,

دعا رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، بتأييد كافّة أعضاء البلديّة، إلى التّصويت غدًا الثّلاثاء، في انتخابات البرلمان الإسرائيليّ الثّاني والعشرين (الكنيست الـ 22)، للقائمة المشتركة، متبنّيًا نبضَ الشّارع في المجتمع العربيّ.

وطرَحَ رئيسُ البلديّة، د. مرسي أبو مخّ، أمام أعضاء المجلس البلديّ قضيّة التّصويت للبرلمان الإسرائيليّ، شارحًا أنّ التّنازل عن هذا الحقّ يُخْفِتُ من صوتنا ومن سُبُلِ مكافحتنا ونضالنا في قضايا ملحّة وحارقة مثل أزمة الأرض والمسكن والعُنف المستشري. وأيّد أعضاءُ البلديّة هذا الموقفَ متبنّينَ طرحه، راجين كسب وحصد أعلى نسبة من التّصويت والأصوات لزيادة تمثيلنا وزيادة مكاسبنا في المواطنة وفي كافّة الحقوق المستحقّة لنا.