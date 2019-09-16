رئيس, وأعضاء, بلديّة, باقة, الغربيّة, يتبنّون, التّصويت, للقائمة, المشتركة‎,

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عقب النائب عيساوي فريج(ميرتس- المعسكر الديمقراطي) على ما يُنشر في الساعات الأخيرة...
انا الموقع ادناه المحامي نادر صرصور، رئيس بلدية كفر قاسم السابق واحد اعمدة تحالف "...
أعلنت حملت "هاي المرة مصوتين" انها ستتوجه غدا الى صناديق الاقتراع مع أكثر من 100 ألف...
مع اقتراب موعد الانتخابات القطرية للكنيست، وضمن حملة الحراك الميداني...
نظّمت مؤسسات رعية اللاتين في الناصرة حفل شكر وتكريم لقدس الأب أمجد صبّارة كاهن...
حددت وزارة الزراعة الفلسطينية يوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 موعداً رسمياً لموسم قطف...
وقع بعد ظهر اليوم شجار في باقة الغربية اسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ان الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا...
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