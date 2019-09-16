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مع اقتراب موعد الانتخابات القطرية للكنيست، وضمن حملة الحراك الميداني...
نظّمت مؤسسات رعية اللاتين في الناصرة حفل شكر وتكريم لقدس الأب أمجد صبّارة كاهن...
حددت وزارة الزراعة الفلسطينية يوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 موعداً رسمياً لموسم قطف...
وقع بعد ظهر اليوم شجار في باقة الغربية اسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ان الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا...
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ذكرت إذاعة (كان) ان جهات مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعربت عن خشيتها من...
جاء في بيان صادر عن مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد اليوم الاثنين :" تصلنا...
تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة مديرا لقسم القلب (heart failure unit)...