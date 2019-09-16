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اكثر من 100 الف مصوت سيتوجه غدا الى صناديق الاقتراع ضمن حملة "هاي المرة مصوتين"



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أعلنت حملت "هاي المرة مصوتين" انها ستتوجه غدا الى صناديق الاقتراع مع أكثر من 100 ألف مصوت عربي ممن لبوا نداء الحملة واقتنعوا بأهمية التصويت. 

ويذكر أن  فعاليات الحملة استمرت أكثر من شهر ونصف, شارك ضمنها مئات المتطوعين وعشرات المؤثرين والمؤثرات على صعيد المجتمع العربي في الداخل. كما ونشر في وسائل الاعلام والشبكات الرقمية عشرات مضامين التوعية, والتي حظيت بملايين المشاهدات والمشاركات. 
وفي الميادين عملت الطواقم من شمال البلاد حتى جنوبها بشكل متواصل دون كلل وتعب بل مع انتاج غير مسبوق  وكم هائل من المقتنعين الجدد الذين اقتنعوا بأهمية كل صوت  وآخر  الفعاليات كانت حافلة "هاي المرة مصوتين" التي جابت البلاد على مدار ٣ ايام. 
على الصعيد الإعلامي, شاركت وسائل إعلام عدة  بتمرير الرسالة التي هدفها في نهاية المطاف إشراك المواطن العربي في صناعة القرار والتأثير على البيئة السياسية في البلاد ونتائجها المباشرة على المجتمع وعلى المواطن العربي.
اكثر من 100 الف مصوت سيتوجه غدا الى صناديق الاقتراع ضمن حملة "هاي المرة مصوتين"




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