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إغلاق الضفة ومعابر القطاع بدءا من منتصف الليلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت السلطات الاسرائيلية، فرض طوق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، في يوم الانتخابات للكنيست، التي تجري غدا الثلاثاء.


وقال الجيش إنه: "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة إبتداء من منتصف الليل الاثنين- الثلاثاء (١٧/٩/٢٠١٩) وحتى منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء (١٨/٩/٢٠١٩)".

وأضاف ، إنه سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناء على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية.

وأكد، أنه خلال ساعات الإغلاق سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وذلك بموافقة ما يسمى بمنسق "أعمال الحكومة في المناطق".
إغلاق الضفة ومعابر القطاع بدءا من منتصف الليلة




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