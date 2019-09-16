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إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أغلقت سلطات الطيران الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المجال الجوي بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمام حركة المرور المدنية حتى صباح يوم الثلاثاء.



 سلطات الطيران الإسرائيلية لم تعط أي تبرير لهذه الخطوة.


وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عمق المجال الجوي المغلق يمتد حتى مسافة 6 كيلو متر، مشيرة إلى أن القرار يشمل مطار "كريات شمونا"، وهي مستوطنة حدودية مع لبنان، ويستمر حتى صباح الثلاثاء.




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