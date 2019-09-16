الزراعة الفلسطينية - 15-10-2019 بدء موسم قطف الزيتون

حددت وزارة الزراعة الفلسطينية يوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 موعداً رسمياً لموسم قطف الزيتون في جميع المحافظات .

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين،انه تم تحديد هذا الموعد بناء على تنسيب وتوصيات الفنيين في الوزارة ومجلس الزيتون الفلسطيني والخبراء في القطاع، وأكدت الوزارة أنه يجوز لمدراء الزراعة بالمحافظات تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة.وأشارت وزارة الزراعة الى أنه يتم تأخير موعد قطف الزيتون لصنف النبالي المحسن وال k18 الى 1/11/2019،وذلك للحصول على أفضل كمية ونوعية للزيت منه.