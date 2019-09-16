تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-16 15:01:45 إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان |  2019-09-16 15:00:20 الزراعة الفلسطينية - 15-10-2019 بدء موسم قطف الزيتون |  2019-09-16 15:00:14 سرقة مرحاض ذهبي بمليون جنيه إسترليني من قصر تشرشل |  2019-09-16 15:00:04 جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا |  2019-09-16 13:52:59 باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة |  2019-09-16 13:36:28 URBANICA في "بيچ فاشن - الناصرة" بإنتظاركم ! |  2019-09-16 13:39:26 ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء |  2019-09-16 13:30:32 اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها |  2019-09-16 12:29:33 اضغط على الرابط وادخل رقم هويتك لتعرف اين ستصوت غدا الثلاثاء |  2019-09-16 12:27:47 جهات مقربة من نتنياهو تخشى من تنحيته داخل الليكود |  2019-09-16 12:21:37 مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد- على المواطن الا يكون متفرجا بل مشاركا في بناء بلاده وبصناعة القرار فيها |  2019-09-16 11:45:09 الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب |  2019-09-16 10:45:43 تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس |  2019-09-16 10:37:25 المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات |  2019-09-16 10:26:15 غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم الجماهيري الذي تعرض له مواطنه نيمار دا سيلفا، في أول مباراة له مع الفريق الفرنسي منذ عودته من الإصابة.



وتلقى نيمار هجومًا جماهيريًا كبيرًا، خلال مباراة ستراسبورج الأخيرة بالدوري الفرنسي، بعدما طالب اللاعب بمغادرة سان جيرمان في الصيف الماضي والعودة إلى برشلونة.


وقال سيزار في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مع كل ما حدث في وسائل الإعلام على مدار الصيف، كان من الطبيعي أن يتلقى نيمار هذا الهجوم، يجب أن نتفهم شعور الجماهير، لهم كل الحق في ذلك".


وأضاف "أتمنى ألا يدوم هذا الوضع طويلاً، لأن هذه البيئة الغريبة لا تعاقب نيمار فقط بل الفريق بأكمله".


وتابع سيزار "أؤمن بأن نيمار سيعود لأفضل مستوياته، لازال بحاجة للمزيد من المباريات لذا سننتظر، لقد أصيب مرتين في الفترة الأخيرة، لم يكن أسلوب حياته هو من أثر عليه، فما يفعله شخصيًا لا يقلقني، لكن عليه أن يكون حذرًا، إذا اعتنيت بجسدك جيدًا فهذه هي أفضل طريقة لتجنب الإصابات".


وأردف "وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تجعل سمعتك سيئة، يجب أن يعرف نيمار كيفية وضع حدود لهذا، عادة مع التقدم في العمر يمكنك التطور، أتمنى أن يكون قد فهم بعض الأشياء".


وختم لاعب باريس السابق "لقد انتهى السوق، عقليًا نيمار ملزم بالتعافي 100% لصالح باريس، أتمنى أن يعطي نيمار الإجابة التي يتوقعها الجميع، عند وصوله لفرنسا كان من بين أفضل 3 لاعبين في العالم، إلا أنه لم يعد كذلك في آخر عامين، نحن نعرف قدراته، لذا من الطبيعي أن نتوقع الكثير منه".




كلمات متعلقة

لاعب, باريس, السابق, يبرر, هجوم, الجماهير, على, نيمار,

تابعونــا

جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا 2019-09-16 | 15:00:04

تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8...

شاهدوا - بكاء رونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى شاهدوا - بكاء رونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى 2019-09-16 | 13:40:57

أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات...

زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان 2019-09-16 | 12:01:10

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار...

مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد 2019-09-16 | 10:08:06

حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم...

كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد 2019-09-16 | 08:29:07

واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد،...

بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي 2019-09-15 | 13:31:49

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني...

جوارديولا: ليس باستطاعتنا الفوز دائما جوارديولا: ليس باستطاعتنا الفوز دائما 2019-09-15 | 11:05:51

بدا مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، متقبلا لهزيمة فريقه المفاجئة أمام نورويتش...

مبابي مُنبهر بمقصية نيمار القاتلة مبابي مُنبهر بمقصية نيمار القاتلة 2019-09-15 | 09:41:08

وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رسالة قصيرة لزميله نيمار دا سيلفا،...

نيمار: طلبت الرحيل عن باريس لأسباب شخصية نيمار: طلبت الرحيل عن باريس لأسباب شخصية 2019-09-15 | 07:29:16

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل...

قطار برشلونة يدهس فالنسيا بخماسية مع الرأفة قطار برشلونة يدهس فالنسيا بخماسية مع الرأفة 2019-09-15 | 00:01:03

سحق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسمصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور رجل زوج زوجته رأسها ضربها على رأسها بشاكوش الجليل الغربي اعتقال الشرطة مستشفى نهاريااصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع امين عمر دراوشة الشاب المرحوم تشييع جثمان الناصرة طعن جنازة خيمة تأخي ساحة العين كفر مندا احداث مفرقعات محمد بركة اجتماع متابعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com