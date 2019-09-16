لاعب, باريس, السابق, يبرر, هجوم, الجماهير, على, نيمار,

برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم الجماهيري الذي تعرض له مواطنه نيمار دا سيلفا، في أول مباراة له مع الفريق الفرنسي منذ عودته من الإصابة.

وتلقى نيمار هجومًا جماهيريًا كبيرًا، خلال مباراة ستراسبورج الأخيرة بالدوري الفرنسي، بعدما طالب اللاعب بمغادرة سان جيرمان في الصيف الماضي والعودة إلى برشلونة.وقال سيزار في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مع كل ما حدث في وسائل الإعلام على مدار الصيف، كان من الطبيعي أن يتلقى نيمار هذا الهجوم، يجب أن نتفهم شعور الجماهير، لهم كل الحق في ذلك".وأضاف "أتمنى ألا يدوم هذا الوضع طويلاً، لأن هذه البيئة الغريبة لا تعاقب نيمار فقط بل الفريق بأكمله".وتابع سيزار "أؤمن بأن نيمار سيعود لأفضل مستوياته، لازال بحاجة للمزيد من المباريات لذا سننتظر، لقد أصيب مرتين في الفترة الأخيرة، لم يكن أسلوب حياته هو من أثر عليه، فما يفعله شخصيًا لا يقلقني، لكن عليه أن يكون حذرًا، إذا اعتنيت بجسدك جيدًا فهذه هي أفضل طريقة لتجنب الإصابات".وأردف "وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تجعل سمعتك سيئة، يجب أن يعرف نيمار كيفية وضع حدود لهذا، عادة مع التقدم في العمر يمكنك التطور، أتمنى أن يكون قد فهم بعض الأشياء".وختم لاعب باريس السابق "لقد انتهى السوق، عقليًا نيمار ملزم بالتعافي 100% لصالح باريس، أتمنى أن يعطي نيمار الإجابة التي يتوقعها الجميع، عند وصوله لفرنسا كان من بين أفضل 3 لاعبين في العالم، إلا أنه لم يعد كذلك في آخر عامين، نحن نعرف قدراته، لذا من الطبيعي أن نتوقع الكثير منه".