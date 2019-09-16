لاعب, باريس, السابق, يبرر, هجوم, الجماهير, على, نيمار,

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تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8...
أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات...
يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار...
حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم...
واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني...
بدا مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، متقبلا لهزيمة فريقه المفاجئة أمام نورويتش...
وجه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رسالة قصيرة لزميله نيمار دا سيلفا،...
أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل...
سحق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن...