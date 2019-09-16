سرقة, مرحاض, ذهبي, بمليون, جنيه, إسترليني, من, قصر, تشرشل,

تبحث الشرطة البريطانية عن مرحاض ذهبي، سرقه لصوص من قصر بلاينهايم، حيث ولد الزعيم البريطاني الراحل وينستون تشرشل.

وتبلغ قيمة المرحاض المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراط، مليون جنيه إسترليني(حوالي 1.250 مليون دولار).وكان بإمكان أي شخص، أن يحجز موعدا لاستخدام المرحاض، الموجود بالقرب من الغرفة التي ولد فيها تشرتشل، لمدة ثلاث دقائق.والمرحاض من عمل الفنان التشكيلي الإيطالي موريزيو كاتيلان، وتم تركيبه قبل يومين فقط في القصر بعد عرضه في متحف "غوغنهايم" بنيويورك.