أسرار, المحافظة, على, الصحة, السليمة, في, مزراحي, طفحوت, فرع, شفاعمرو,

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في شفاعمرو، الأسبوع الماضي، سهير سلمان منيّر، مستشارة تغذية وصحة عامة ومثابرة لتعزيز الوعي الصحي والغذائي منذ سنوات، حيث ألقت محاضرة قيّمة حول أسرار المحافظة على الصحة السليمة.واستعرضت سهير في محاضرتها قائمة توصيات للصحة السليمة وعرضت الطريقة التي تجنّبنا الأضرار الصحية الخطيرة الشائعة في أيامنا، كالسكري والسمنة وضغط الدم العالي والنوبات القلبية. وتخللت المحاضرة قصص عملية ومعطيات علمية عن نمط الحياة الصحي من خلال التغذية الصحيحة والنشاط البدني.يعرض مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت" العديد من ورشات العمل ومحاضرات إثراء متنوعة في مواضيع مختلفة، تقام في فروع البنك فتتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه. يتم تقديم الفعاليات المذكورة من قبل محاضرين معروفين من بينهم: د. محمود خطيب، أشرف قرطام، إلهام دويري تابري، سهير سلمان منيّر وعمو شوشو.من الجدير بالذكر أنه ستجري في فرع شفاعمرو في الشهر القادم، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019 الساعة 17:00 (الخامسة مساء) فعالية خاصة للأطفال مع عمو شوشو، علمًا أن الفعالية مفتوحة أمام زبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل المسبق للفعالية في موقع البنك أو عبر المركز الهاتفي 077-6004060.للتفاصيل والتسجيل: www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashimفي الصورة: سهير سلمان منيّر مع مدير الفرع روني صافية