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باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع بعد ظهر اليوم شجار في باقة الغربية اسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن.



 وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.




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