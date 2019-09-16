أب, ينتحر, يوم, زفاف, إبنته, !!,

ذكرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام رجلا بريطانيا يدعي ” جون إيفانز ” والذي يبلغ من العمر 59 عاما بالانتحار عن طريق تفجير منزله في مدينة ” بيتسبيرغ ” بولاية بنسلفانيا الأميركية يوم زفاف إبنته .

وبحسب شهود العيان أفادوا أنهم شاهدوا الأب واقفا لساعات في الشارع أمام المنزل .كما أفادت الشرطة إنه قام بإلقاء الغاز في جميع أنحاء المزل ثم أشعل النيران به مما أدى إلى تحطم المنزل بالكامل وتحول إلى قنبلة مكبرة وتسبب في إهتزاز معظم المنازل المجاورة .وتمكنت فرق الإنقاذ بعد ساعات من البحث من السيطرة على الحريق والعثور على جثة الأب تحت الأنقاض .. وعلمت أسرته بالواقعة خلال حفل الزفاف .وأفاد بعض الجيران في التحقيقات أن الرجل كان يعانى من أزمات نفسية ومن المحتمل أن تكون السبب من وراء ارتكابه لهذا الأمر .