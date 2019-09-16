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ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ بشأن شبهة حادثة عنف في العائلة في بلدة جسر الزرقاء.



 دورية شرطة التي وصلت الى المكان بدات بفحص الحادثة والمنزل تم العثور على سلاح من طراز كارلو.


المشتبه من سكان المكان البالغ من العمر 27 عاما  أحيل الى التحقي، هذا وسيحال المشتبه الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه.




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