ضبط, سلاح, واعتقال, شاب, 27, عاما, في, جسر, الزرقاء,

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وقع بعد ظهر اليوم شجار في باقة الغربية اسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ان الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا...
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ذكرت إذاعة (كان) ان جهات مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعربت عن خشيتها من...
جاء في بيان صادر عن مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد اليوم الاثنين :" تصلنا...
تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة مديرا لقسم القلب (heart failure unit)...
حظرت المحكمة ، تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب الى...
قال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان انه سيتم غدا نشر تسعة عشر شرطي في مراكز...
تخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست الإسرائيلية، بينها...
أحيا يوم الثلاثاء الموافق 3.9.2019 موظفو المركز الطبي باده – بوريا ولأول مرة، يوم...