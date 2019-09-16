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URBANICA في "بيچ فاشن - الناصرة" بإنتظاركم !



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بحضور نخبة كبيرة من نجوم مجتمعنا من فنانين وممثلين واعلاميين ومؤثرين, وفي يوم احتفالي وممتع, تم الافتتاح الرسمي لحانوت URBANICA في الناصرة في "مجمّع بيچ فاشن".

الفرع الجديد ضخم وفسيح ويضم عدة أقسام: ملابس للنساء, للرجال وللأولاد والتي ستضم أكثر من 2000 موديل على مدار السنة. وستتبّدل الموديلات بوتيرة كبيرة حسب التجديدات العالمية في عالم الأزياء.


في الفرع أيضاً قسم إكسسوار منزلي غني جداً ويلائم كل غرفة من الصالون وغرفة النوم والحمام وغرف الأولاد.


أورن بارچيل, المدير العام للتسويق ومن أصحاب مجموعة Hoodies, صرح للصحافة: "نحن مستمرون في خطواتنا الإستراتيجية التي وضعناها للماركة وهي تغيير عالم الاستهلاك في البلاد. كل زبون سيتمتع بتجربة شراء رائعة, بملابس ذات جودة وملائمة للموضة وبأسعار ملائمة. نحن نفتخر برسالتنا ونفتخر بوصولنا إلى الناصرة".






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