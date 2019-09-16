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اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتية، ان الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين.



وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الاغوار، اليوم الإثنين، "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ملتزمون بالعمل على تعزيز صمود أهلنا بشتى الطرق وأن تكون الأغوار حديقة خضار وفواكه فلسطين".


وشدد رئيس الوزراء، على أننا سنقاضي اسرائيل في الحاكم الدولية على استغلالها لأرضا في الاغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية.


وأشار إلى ان اجتماع الحكومة اليوم في فصايل هو للتأكيد على هويتها الفلسطينية، كما سيكون لنا اجتماعات في محافظات أخرى.




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