اضغط, على, الرابط, وادخل, رقم, هويتك, لتعرف, اين, ستصوت, غدا, الثلاثاء,

اضغط على الرابط ثم قم بادخال رقم هويتك لتعرف اين ستصوت غدا الثلاثاء في انتخابات الكنيست ال 22 .

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باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة 2019-09-16 | 13:52:59 وقع بعد ظهر اليوم شجار في باقة الغربية اسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه...

ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء 2019-09-16 | 13:39:26 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...

اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها 2019-09-16 | 13:30:32 قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ان الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا...

جهات مقربة من نتنياهو تخشى من تنحيته داخل الليكود 2019-09-16 | 12:27:47 ذكرت إذاعة (كان) ان جهات مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعربت عن خشيتها من...

مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد- على المواطن الا يكون متفرجا بل مشاركا في بناء بلاده وبصناعة القرار فيها 2019-09-16 | 12:21:37 جاء في بيان صادر عن مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد اليوم الاثنين :" تصلنا...

تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس 2019-09-16 | 10:45:43 تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة مديرا لقسم القلب (heart failure unit)...

المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات 2019-09-16 | 10:37:25 حظرت المحكمة ، تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب الى...

غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع 2019-09-16 | 10:26:15 قال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان انه سيتم غدا نشر تسعة عشر شرطي في مراكز...

31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست غدا الثلاثاء - نسبة المواطنين العرب من بين الناخبين بلغت قرابة 16% 2019-09-16 | 10:03:49 تخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست الإسرائيلية، بينها...