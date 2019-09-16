جهات, مقربة, من, نتنياهو, تخشى, من, تنحيته, داخل, الليكود,

ذكرت إذاعة (كان) ان جهات مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعربت عن خشيتها من الشروع في اجراء داخل الليكود لتنحية نتانياهو من رئاسة الحزب اذا ما اخفق معسكر اليمن في الحصول على 61 مقعدًا في الانتخابات.وكانت تقديرات كهذه قد صدرت عن رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان وعناصر في كاحول لافان.

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