تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-16 13:52:59 باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة |  2019-09-16 13:36:28 URBANICA في "بيچ فاشن - الناصرة" بإنتظاركم ! |  2019-09-16 13:39:26 ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء |  2019-09-16 13:30:32 اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها |  2019-09-16 12:29:33 اضغط على الرابط وادخل رقم هويتك لتعرف اين ستصوت غدا الثلاثاء |  2019-09-16 12:27:47 جهات مقربة من نتنياهو تخشى من تنحيته داخل الليكود |  2019-09-16 12:21:37 مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد- على المواطن الا يكون متفرجا بل مشاركا في بناء بلاده وبصناعة القرار فيها |  2019-09-16 11:45:09 الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب |  2019-09-16 10:45:43 تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس |  2019-09-16 10:37:25 المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات |  2019-09-16 10:26:15 غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع |  2019-09-16 10:03:49 31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست غدا الثلاثاء - نسبة المواطنين العرب من بين الناخبين بلغت قرابة 16% |  2019-09-16 09:50:28 امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ |  2019-09-16 09:48:26 تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية |  2019-09-16 08:24:09 الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد- على المواطن الا يكون متفرجا بل مشاركا في بناء بلاده وبصناعة القرار فيها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق







كلمات متعلقة

مجلس, الكنائس, الكاثوليكية, في, البلاد-, على, المواطن, الا, يكون, متفرجا, بل, مشاركا, في, بناء, بلاده, وبصناعة, القرار, فيها,

تابعونــا

باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة 2019-09-16 | 13:52:59

وقع بعد ظهر اليوم شجار في باقة الغربية اسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه...

ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء 2019-09-16 | 13:39:26

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...

اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها 2019-09-16 | 13:30:32

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ان الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا...

جهات مقربة من نتنياهو تخشى من تنحيته داخل الليكود جهات مقربة من نتنياهو تخشى من تنحيته داخل الليكود 2019-09-16 | 12:27:47

ذكرت إذاعة (كان) ان جهات مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعربت عن خشيتها من...

تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس 2019-09-16 | 10:45:43

تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة مديرا لقسم القلب (heart failure unit)...

المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات 2019-09-16 | 10:37:25

حظرت المحكمة ، تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب الى...

غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع 2019-09-16 | 10:26:15

قال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان انه سيتم غدا نشر تسعة عشر شرطي في مراكز...

31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست غدا الثلاثاء - نسبة المواطنين العرب من بين الناخبين بلغت قرابة 16% 31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست غدا الثلاثاء - نسبة المواطنين العرب من بين الناخبين بلغت قرابة 16% 2019-09-16 | 10:03:49

تخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست الإسرائيلية، بينها...

موظفّو المركز الطبي باده بوريا في يوم التنوّع التوظيفي موظفّو المركز الطبي باده بوريا في يوم التنوّع التوظيفي 2019-09-16 | 09:45:29

أحيا يوم الثلاثاء الموافق 3.9.2019 موظفو المركز الطبي باده – بوريا ولأول مرة، يوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين رؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة الطفلة مريم ابو جودة 7 سنوات مصرع دهس حادث الكسيفة تل عراد النقب سفريات اصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةرفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل سرقة قطع سلاح m16 مخزن اسلحة الجليل سعيد نفاع المحكمة تناقش تخفيض ثلث محكومية سجن عضو الكنيست المحامي ظاهر مركزية الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com