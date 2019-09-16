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نسرين طافش برسالة لكل حيوان بشري: “يشربوا سمّ”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الممثلة ​نسرين طافش​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كانت نشرته الفنانة شمس الكويتية سابقاً لأحد الأشخاص وهو يلقي شعراً مشيراً فيه إلى انه لا يهمه من ينتقده او يتكلم بظهره.



وأرفقت طافش الفيديو بتعليق شديد اللهجة قالت فيه:”فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن :


 يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك أو يبلط البحر أو يشرب من مية البحر أو يشربو سم”.


وتفاعل المتابعون مع كلامها هذا بشكل كبير، إذ أشار البعض منهم إلى انها تقصد الردّ على كلام الممثلة ديمة الجندي عنها خلال حلولها ضيفة مؤخراً مع الممثل باسم ياخور ضمن برنامجه “أكلناها”.


وأشارت الجندي حينها إلى أنه لا يمكن أن تكون طافش صديقتها في يوم من الأيام لأنها مؤذية ووصل أذاها لأشخاص مقربين منها.


وقالت: “لا يمكن أن تكون صديقتي، وهي ليست من الشخصيات المحببة لي والعكس صحيح بكل بساطة”.




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