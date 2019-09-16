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ميغان ماركل تعايد زوجها الأمير هاري بكلمات مليئة بالحب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عايدت دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ زوجها دوق ساسكس ​الأمير هاري​، بكلمات نشرتها على صفحتها وزوجها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ35.



وكتبت ميغان:”إن خدمتك في القضايا التي تهتم بها جداً تلهمني كل يوم… أنت أفضل زوج وأب لإبننا… نحن نحبك، عيد ميلاد سعيد “.


 الأمير هتري هو ثاني أبناء ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.


بزواجه من الممثلة ميغان ماركل منح لقب دوق ساسكس في 19 أيار 2018، وهما الآن لديهما طفل هو ارتشي ماونتباتن هاريسون ويندسور، ولد في 6 أيار 2019.




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