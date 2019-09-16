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زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لديه إمكانية الاعتماد على خط هجوم مكون من الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد، المثلث المعروف باسم "BBH".


وأضافت أن المدرب الفرنسي لم يكن لديه إمكانية الاعتماد على الثلاثي معًا من قبل، حيث ستكون موقعة باريس هي العرض الأول للثلاثي، حيث أن الإصابات والعقوبات حالت دون ظهور الثلاثي معًا حتى الآن.


وظهر هازارد لأول مرة بقميص ريال مدريد في المباراة الماضية أمام ليفانتي في الليجا، والتي شهدت غياب بيل بسبب إيقافه لمباراة واحدة.


ولفتت إلى زيدان يمتلك خيار إشراك فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز بجانب بنزيما، إلا أن ظروف المباراة ترجح البدء بجاريث بيل وهازارد مع المهاجم الفرنسي.




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