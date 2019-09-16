تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-16 13:52:59 باقة الغربية: طعن شاب خلال شجار وحالته متوسطة |  2019-09-16 13:36:28 URBANICA في "بيچ فاشن - الناصرة" بإنتظاركم ! |  2019-09-16 13:39:26 ضبط سلاح واعتقال شاب 27 عاما في جسر الزرقاء |  2019-09-16 13:30:32 اشتية: الأغوار لنا وسنقاضي اسرائيل على استغلالها |  2019-09-16 12:29:33 اضغط على الرابط وادخل رقم هويتك لتعرف اين ستصوت غدا الثلاثاء |  2019-09-16 12:27:47 جهات مقربة من نتنياهو تخشى من تنحيته داخل الليكود |  2019-09-16 12:21:37 مجلس الكنائس الكاثوليكية في البلاد- على المواطن الا يكون متفرجا بل مشاركا في بناء بلاده وبصناعة القرار فيها |  2019-09-16 11:45:09 الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب |  2019-09-16 10:45:43 تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس |  2019-09-16 10:37:25 المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات |  2019-09-16 10:26:15 غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع |  2019-09-16 10:03:49 31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست غدا الثلاثاء - نسبة المواطنين العرب من بين الناخبين بلغت قرابة 16% |  2019-09-16 09:50:28 امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ |  2019-09-16 09:48:26 تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية |  2019-09-16 08:24:09 الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.



وأفاد الموسوي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بأن جدول أعمال روحاني لا يتضمن عقد لقاء مع ترامب، خلال زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وصعد ترامب، من لهجته إزاء إيران أمس الأحد عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية تابعة لـ "أرامكو" وأعلن أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط زائفة.


ورغم أن وزير خارجيته مايك بومبيو، كان قد أعلن صراحة الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، أن ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، دون أي "شروط مسبقة"، إلا أن ترامب قال في تغريدة أمس على موقع "تويتر" إن "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط، هذا تصريح غير صحيح مثل العادة".


تصوير - afp




كلمات متعلقة

الخارجية, الإيرانية:, لن, يكون, هناك, لقاء, بين, روحاني, وترامب,

تابعونــا

امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ 2019-09-16 | 09:50:28

أطلقت إيران ما يقرب من 12 صاروخ كروز وأكثر من 20 مسيرة من أراضيها في هجوم على منشآت...

تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية 2019-09-16 | 09:48:26

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السفيرة د. امل عزمي...

الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية 2019-09-16 | 08:24:09

أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه...

قمة ثلاثية في أنقرة لبحث الهدنة في إدلب السورية قمة ثلاثية في أنقرة لبحث الهدنة في إدلب السورية 2019-09-16 | 05:55:55

يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران الاثنين في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال...

ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد 2019-09-16 | 05:53:05

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ...

نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات نتنياهو: "صفقة القرن" تقضي بفرض السيادة على المستوطنات 2019-09-16 | 00:01:21

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطته لضم جميع المستوطنات العبرية...

أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير الأردن 2019-09-15 | 17:02:53

سلم سفير الأردن الجديد لدى قطر، زيد اللوزي، أوراق اعتماده للأمير تميم بن حمد آل...

CIA تكشف عن طرق مثيرة لتجسسها على الاتحاد السوفييتي CIA تكشف عن طرق مثيرة لتجسسها على الاتحاد السوفييتي 2019-09-15 | 11:05:17

كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA عن الطرق السرية "المثيرة" التي...

الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا الثوري الإيراني: القواعد والسفن الأميركية في مرمى صواريخنا 2019-09-15 | 11:05:13

أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده أنّ "إيران...

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا قتيل و5 جرحى بإطلاق نار جنوب شرقي كندا 2019-09-15 | 07:58:59

أفادت السلطات الكندية بمقتل شخص، وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة عكا حركة تجارية مقاطعة المحلات العربية استيطان لجنة استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابةكمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافمصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةاضاءة شجرة الميلاد شفاعمرو لحظة احتفالوسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا قداس احتفالي مناسبة عيد مار جريس كنيسة الروم الارثوذوكس عكا مدينة مسيرة موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققمصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com