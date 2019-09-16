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تعيين البروفيسور ربيع عاصله من عرابة مديرا لقسم القلب في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق





تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة  مديرا لقسم القلب  (heart failure unit) في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس .

وتم ايضا تعيينه مديرا لمختبر في أبحاث القلب في ذات المستشفى.

البروفسور ربيع عاصلة انهى تخصصه وابحاثه في موضوع heart failure advanced في مستشفى mayo clinic , Minnesota, USA . المدرج الأول في العالم.


ومن ثم اكمل تخصص اخر في القسطرة وزراعة اجهزة لعلاج ضعف عضلة القلب عن طريق القسطرة في مستشفى Johns Hopkins Hospital , Maryland, USA المدرج الثالث عالميا.




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