تعيين, البروفيسور, ربيع, عاصله, من, عرابة, مديرا, لقسم, القلب, في, مستشفى, هداسا, عين, كارم, بالقدس,

تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة مديرا لقسم القلب (heart failure unit) في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس .وتم ايضا تعيينه مديرا لمختبر في أبحاث القلب في ذات المستشفى.البروفسور ربيع عاصلة انهى تخصصه وابحاثه في موضوع heart failure advanced في مستشفى mayo clinic , Minnesota, USA . المدرج الأول في العالم.ومن ثم اكمل تخصص اخر في القسطرة وزراعة اجهزة لعلاج ضعف عضلة القلب عن طريق القسطرة في مستشفى Johns Hopkins Hospital , Maryland, USA المدرج الثالث عالميا.

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