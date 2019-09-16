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المحكمة تحظر نقل بدو النقب للتصويت بالانتخابات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حظرت المحكمة ، تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب الى مراكز الاقتراع غدا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست ال 22.



وكان رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو حاول تمرير قانون عنصري "قانون نصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع"، إلا انه فشل. وزعم نتنياهو أن الهدف من القانون "منع تزوير الانتخابات".


وتخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست .


تصوير - afp




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