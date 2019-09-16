المحكمة, تحظر, نقل, بدو, النقب, للتصويت, بالانتخابات,

كلمات متعلقةالمحكمة, تحظر, نقل, بدو, النقب, للتصويت, بالانتخابات,
تم مؤخرا تعيين الطبيب البروفسور ربيع عثمان عاصلة مديرا لقسم القلب (heart failure unit)...
قال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان انه سيتم غدا نشر تسعة عشر شرطي في مراكز...
تخوض 31 قائمة، يوم غد الثلاثاء، الانتخابات الـ22 للكنيست الإسرائيلية، بينها...
أحيا يوم الثلاثاء الموافق 3.9.2019 موظفو المركز الطبي باده – بوريا ولأول مرة، يوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...
لقي شاب 33 عاما من الطيبة مصرعه فجر اليوم الاثنين خلال مطاردة بوليسية في وادي...
اليوم الاثنين 2019/09/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
أقدم مجهولون مساء الاحد على اطلاق النار باتجاه منزل في مدينة كفرقاسم مما ادى الى...
باشرت شرطة الناصرة التحقيق في حادثة اطلاق نار خلال شجار بين مجموعة شبان في حي كرم...
قامت مجموعة من خريجي الفوج السابع والستين من مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالناصرة...