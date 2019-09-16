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غدا - نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان انه سيتم غدا نشر تسعة عشر شرطي في مراكز الاقتراع بأنحاء البلاد للحفاظ على النظام العام أثناء عملية التصويت للانتخابات التشريعية.



وأضاف اردان خلال حديث إذاعي أن احدى المهام التي يكلف بها افراد الشرطة ستكون منع أعمال تزوير وأنه سيتم تزويد بعضهم بكاميرات لتوثيق ذلك بالإضافة الى ثلاثة الاف كاميرا تم توزيعها على مراقبي لجنة الانتخابات المركزية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.




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