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أول ظهور للفنان عاصي الحلاني بعد حادثة الحصان



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نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” موجها من خلالها رسالة إلى جمهوره ومحبيه ليطمئنهم عليه بعد الحادث الذي تعرض له منذ أيام ودخل على إثره المستشفى .





حيث سقط من فوق حصانه أثناء ممارسته لرياضة الفروسية وتسبب الحادث في إصابته برضوضا في الخد الأيسر تسببت بتورم شديد في الخد والعين حتى الجبين .. وفقدانا في الذاكرة بشكل مؤقت ورضوضا مؤلمة وتورما في كوع اليد اليسرى وفي الساق اليسرى .. وكسور صغيرة في الفقرة العليا من عظم الرقبة .

 وتعتبر تلك التغريدة هي أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى المنزل .


وكتب عاصي الحلاني في تغريدته قائلا : ” إلى جميع الأحباء والأفياء .. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني .. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم لي سائلا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة ” .


وعن وضعه الصحي الحالي قال : ” إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر .. وإن شاء الله ألقاكم قريبا .. لكم مني كل الحب والتقدير .. عاصي الحلاني ” .




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