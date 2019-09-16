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‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب، نظرا لأنها ترفع خطر ‫تعاطي جرعة زائدة، خاصة مع المضادات الحيوية والمسكنات.



وتنصح المجلة المعنية بالصحة باستخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق ‫بالدواء، وإذا كانت هناك حقنة مرفقة مع وعاء القياس، فينبغي غسلها بماء ‫دافئ فور استخدامها، كي لا تتعرض الفتحة للانسداد.


‫وبشكل عام ينبغي رجّ أدوية الشراب جيدا قبل تعاطيها، كي يتم توزيع المادة ‫الفعالة بشكل متساو، بحسب المجلة.




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